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Общество

Псковская область получила 65 тысяч доз вакцин для плановой профилактики инфекционных заболеваний

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех в полном объеме завершил первый этап поставок Псковской области вакцин для организации специфической профилактики инфекций, входящих в нацкалендарь прививок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В медицинские учреждения области переданы моно- и комбинированные вакцины для защиты детей и взрослых от таких социально значимых заболеваний, как корь, краснуха, паротит, дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез и гепатит B. Общий объем поставки составил 64,6 тыс. доз.

«Из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих странах отмечаются сбои в работе по организации плановой вакцинации населения, что создает угрозу новых вспышек тяжелых заболеваний. Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы в регионах не создавался дефицит препаратов для прививок. В настоящее время мы усилили нашу команду, начали применять технологические новинки для отслеживания грузов и задействовали дополнительные логистические мощности. Благодаря этому нам удается не выходить из графика поставок, а в некоторых случаях даже действовать с его опережением», – отметил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Созданная Госкорпорацией Ростех в 2013 году компания «Нацимбио» содействует обеспечению независимости российской иммунобиологической промышленности от импортной продукции. Холдинг исполняет обязательства по поставкам вакцин, применяемых для плановой иммунизации населения России. В частности, на долю поставок компании приходится около 90% всего объема вакцин, заказываемых Минздравом России для НКПП. Помимо поставок, холдинг «Нацимбио» занимается развитием биофармацевтических предприятий – НПО «Микроген» и «ФОРТ», специализирующихся на разработке и выпуске по полному циклу вакцин и других биофармацевтических препаратов.

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