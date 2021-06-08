По факту стрельбы на автобусной остановке в Пскове возбудили уголовное дело

16:38, 08 июня 2021, ПАИ

В Пскове возбудили уголовное дело по факту стрельбы на остановке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Неизвестный из хулиганских побуждений выстрелил не менее двух раз в голову и тело местного жителя. Потерпевший получил телесные повреждения, которые повлекли за собой легкий вред здоровью.

Первый заместитель прокурора города Пскова признал законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.