По факту стрельбы на автобусной остановке в Пскове возбудили уголовное дело
В Пскове возбудили уголовное дело по факту стрельбы на остановке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Неизвестный из хулиганских побуждений выстрелил не менее двух раз в голову и тело местного жителя. Потерпевший получил телесные повреждения, которые повлекли за собой легкий вред здоровью.
Первый заместитель прокурора города Пскова признал законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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08 июня 2021
По факту стрельбы на автобусной остановке в Пскове возбудили уголовное дело