70% сотрудников и постояльцев псковских соцучреждений привились от коронавируса

16:45, 08 июня 2021, ПАИ

От коронавируса привились 70% сотрудников и постояльцев соцучреждений в Псковской области. 8 июня, в День социального работника, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем профильного регионального комитета Ольгой Евстигнеевой, чтобы обсудить актуальные вопросы функционирования социальной сферы в регионе, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь Михаил Ведерников поздравил Ольгу Евстигнееву с профессиональным праздником. «Прошедший и текущий годы показали, насколько ваша работа и работа специалистов социальной службы важна и значима», — подчеркнул глава региона и передал специалистам службы социальной защиты региона слова благодарности за труд, пожелав им успехов, благополучия и здоровья.

Именно здоровье работающих и проживающих в социальных учреждениях области стало главной темой, на которую обратили внимание участники встречи. Ольга Евстигнеева проинформировала, что в социальной сфере идет активная прививочная кампания. Благодаря этому, а также соблюдению всех санитарных норм в настоящее время нет случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией ни среди персонала, ни среди проживающих в стационарных соцучреждениях. Кроме того, по согласованию с Роспотребнадзором работа всех соцучреждений переведена из закрытого режима в режим карантина. «Это позволило сотрудникам вернуться к привычному формату работы. Для нас это большая победа», — отметила председатель регионального комитета по социальной защите и поблагодарила губернатора за поддержку в регулярном снабжении профильных учреждений вакциной и за иную помощь, которая оказывается сфере социальной защиты.

Глава региона положительно оценил усилия по развертыванию прививочной кампании. Михаил Ведерников также обратил внимание, что с контролирующими ведомствами уже можно обсудить возможность для выхода социальных учреждений из режима карантина. Вместе с тем губернатор подчеркнул, что требуется очень внимательно отнестись к алгоритмам безопасности. В частности, важно добиться максимально высоких показателей в рамках прививочной кампании в учреждениях.

Далее в процессе общения участники встречи обсудили ход реализации в регионе программы поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выдаче сертификатов на приобретение жилого помещения. В декабре прошлого года соответствующую законодательно инициативу губернатора поддержали депутаты Псковского областного Собрания. В этом году свое право на сертификат могут реализовать 180 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. В настоящее время воспользоваться им уже приняли решение 27 человек.