Более 16 тысяч евро изъяты у водителя грузовика на границе в Псковской области

16:51, 08 июня 2021, ПАИ

Более 16 тысяч евро изъяты у водителя грузовика на границе в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора» на российско-эстонской границе.

Здесь во время осмотра малотоннажного грузового автомобиля «Ивеко» в салоне автомобиля среди личных вещей обнаружились скрытые от пограничного и таможенного контроля деньги общей суммой более 16 тысяч евро. 47-летний водитель транспортного средства не смог пояснить, по какой причине он не задекларировал деньги и скрыл факт перемещения их через государственную границу Российской Федерации.

Денежные средства изъяты и переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия соответствующего процессуального решения.