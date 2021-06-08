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Общество

Псковичам напоминают о запрете на выращивание мака

В Псковской области проходит оперативно-профилактическая операция «Мак-2021», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

Операция направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет), и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей), а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей или административный арест сроком до 15 суток).

Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай». Практически все сорта мака содержат наркотические вещества. «Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам», рекомендуют в полиции.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений вы можете сообщить по телефону доверия (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области (8112) 66-16-49 или 02.

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