Псковичам напоминают о запрете на выращивание мака

17:24, 08 июня 2021, ПАИ

В Псковской области проходит оперативно-профилактическая операция «Мак-2021», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

Операция направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ – виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет), и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ – влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей), а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ – влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей или административный арест сроком до 15 суток).

Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай». Практически все сорта мака содержат наркотические вещества. «Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам», – рекомендуют в полиции.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений вы можете сообщить по телефону доверия – (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49 или 02.