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Центр «Мой бизнес» принимал активное участие в ПМЭФ-2021

Фото ПАИ.

Центр «Мой бизнес» Псковской области в составе делегации Ассоциации центров «Мой бизнес» принимал активное участие в работе площадок Петербургского международного экономического форума, сообщила Псковскому агентству информации руководитель центра Анастасия Иванова.

Делегация псковского центра «Мой бизнес» работала на ПМЭФ в нулевой день форума «Малое и среднее предпринимательство».

Как рассказала Анастасия Иванова, на форуме удалось посетить несколько панельных сессий, где в том числе Ассоциация центров «Мой бизнес» выступала в качестве спикера.

В частности, на сессии «Молодежное предпринимательство в вузах: опора на бизнес-объединения» рассказали о создании стартап-студий на базе региональных высших учебных заведений и возможности делать это вместе с центрами «Мой бизнес».

«Стартап-студия – это место, куда могут приходить студенты для получения предпринимательских знаний и компетенций, консультаций профильных специалистов, помощи наставников. И уже на этапе выхода в самостоятельную жизнь, окончания обучения, они смогут обратиться в студию и получить инструменты для развития уже «взрослого» бизнеса», - пояснила Анастасия Иванова.

Также делегация псковичей работала на секции «Малый крупному или крупный малому? Кооперация: как и кому это выгодно?», на которой со стороны организации рассказали о том, как региональные центры «Мой бизнес» помогают малым предприятиям «дорасти» до качественных и надежных партнеров крупных заказчиков, корпораций.

Руководитель центра отметила, что ассоциация объединяет опыт разных регионов по усилению кооперации малого и крупного бизнеса и готова тиражировать этот опыт в региональные центры «Мой бизнес», чтобы усиливать партнёрство предприятий разного уровня по всей стране.

«Сама организация форума была на высоте, было очень удобно сдавать ПЦР и получать аккредитацию, точки были расположены по всему городу, в гостиницах, на вокзалах и в аэропортах! На форуме было большое количество дискуссий, панельных сессий, организованных мастер-классов и площадок для нетворкинга, презентационных стендов стран, регионов, ведущих вузов, организаций, банков. В остальные дни форума мы работали уже по повестке Ассоциации центров «Мой бизнес», но атмосфера форума чувствовалась по всему Санкт-Петербургу. Кажется, даже погода была как специально заказана: солнце всю неделю, без капли дождя», - заключила Анастасия Иванова.

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