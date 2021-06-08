Соцработник из Локни получила награду Совета Федерации в свой профессиональный праздник

17:55, 08 июня 2021, ПАИ

8 июня, в день тридцатилетия социальной службы России и в День социального работника, в Москве в Совете Федерации состоялось торжественное чествование лучших социальных работников страны, сообщила сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа власти Псковской области Елена Бибикова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила награды 12 работникам соцсферы из разных регионов России. Среди них жительница поселка Локня Псковской области, социальный работник Оксана Орлова, получившая благодарность «За добросовестный труд и большой вклад в работу по оказанию социальной помощи гражданам».

На награждение Оксана Орлова приглашена Советом Федерации по предложению сенатора Елены Бибиковой по согласованию с администрацией Псковской области.

Сама Елена Бибикова является заслуженным работником социальной защиты населения РФ в соцсфере более сорока лет, создавала в Псковской области первую структуру социальных работников, руководила отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области, поэтому прекрасно знает, какой труд и какие человеческие качества стоят за скромным званием «социальный работник». Сенатор отмечает: «Это призвание и свойства души, потому что главное в этой профессии – умение сострадать и желание помочь нуждающемуся в трудной ситуации». Елена Бибикова поздравила Оксану Орлову с заслуженной наградой, пожелала коллеге сил и терпения.

Сейчас Оксана Орлова опекает троих пожилых людей. А для 94-летней одинокой женщины стала просто родной. После серьезного перелома и операции она была прикована к кровати. Но благодаря уходу и ежедневным занятиям с Оксаной не просто встала на ноги, но и села на свой любимый велосипед.

«Очень хочется, чтобы наши старики жили подольше, порадовались, ведь что в их жизни было? Много работы, а радости – чуть-чуть», – говорит Оксана Орлова.

Сегодня в России в системе социального обслуживания работают 630 тысяч социальных работников, услугами которых пользуются 26 млн граждан. В Псковской области – 766 социальных работников, они обслуживают более 8,5 тысячи человек.