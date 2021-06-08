В Пскове 43-летний мужчина выпал из окна многоэтажки
В Пскове 43-летний мужчина выпал из окна многоэтажки , передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Инцидент произошёл сегодня в доме №68 на Рижском проспекте в Пскове.
В результате падения мужчина получил различные травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.
На месте происшествия работали врачи скорой медицинской помощи и сотрудники АСС.
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