Между Москвой и Санкт-Петербургом заработала первая линия квантовой связи

19:11, 08 июня 2021, ПАИ

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко запустил первую линию квантовой связи между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил сайт высшего исполнительного органа государственного власти.



Участники совершили совместный видеозвонок с использованием технологий квантовых коммуникаций между главным центром управления ОАО «РЖД» в Москве и ситуационным центром правительства Санкт-Петербурга.

Во время «квантового звонка» обсуждались перспективы сотрудничества с Ленинградской областью и возможности применения технологии квантовых коммуникаций. Было продемонстрировано отечественное оборудование квантовых коммуникаций, а также работа системы мониторинга квантовой сети.

Магистральная квантовая сеть Москва – Санкт-Петербург создана на базе оригинальных отечественных решений. Новая инфраструктура позволяет с высочайшим уровнем защищённости передавать большие массивы данных. Сохранность информации гарантируется на уровне принципов квантовой физики.

Квантовые коммуникации – это новая высокотехнологичная отрасль, сформировавшаяся на стыке технологий фотоники (работа с оптическими сигналами и создание устройств на их основе) и квантовых технологий.