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Экономика

Между Москвой и Санкт-Петербургом заработала первая линия квантовой связи

Квантовая связь формируется на стыке фотоники и квантовых технологий. Фото Shuttersock

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко запустил первую линию квантовой связи между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил сайт высшего исполнительного органа государственного власти.

Участники совершили совместный видеозвонок с использованием технологий квантовых коммуникаций между главным центром управления ОАО «РЖД» в Москве и ситуационным центром правительства Санкт-Петербурга.
Во время «квантового звонка» обсуждались перспективы сотрудничества с Ленинградской областью и возможности применения технологии квантовых коммуникаций. Было продемонстрировано отечественное оборудование квантовых коммуникаций, а также работа системы мониторинга квантовой сети.

Магистральная квантовая сеть Москва – Санкт-Петербург создана на базе оригинальных отечественных решений. Новая инфраструктура позволяет с высочайшим уровнем защищённости передавать большие массивы данных. Сохранность информации гарантируется на уровне принципов квантовой физики.

Квантовые коммуникации – это новая высокотехнологичная отрасль, сформировавшаяся на стыке технологий фотоники (работа с оптическими сигналами и создание устройств на их основе) и квантовых технологий.

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