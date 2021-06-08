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Елена Иманаева рассказала ведущим радиостанции «Седьмое небо» о подъёме самолёта времён войны в Пыталовском районе

До места падения самолёта от сухого места - шесть километров по болоту. Фото газеты «Наша жизнь».

В студии псковской радиостанции «Седьмое небо» побывала Елена Иманаева - главный редактор газеты Пыталовского района «Наша жизнь».
В этом районе сейчас проходит в рамках «Вахты Памяти» подъём останков самолёта времён Великой Отечественной войны. Елена помогала волонтёрам. От суши до самолёта по болоту - шесть километров. 

«Без иллюзий. Ты  - по колено или по уши в воде, в засасывающем торфе. Очень тяжело. Это моя четвёртая поездка туда. На месте образовалась большая воронка. И чем больше копают ребята-волонтёры в грязи, тем больше самолёт погружается под собственной массой. Это фрагменты самолёта ИЛ-2, который был сбит в 1944 году в бою. Были воспоминания очевидцев, что он горел, зацепился за берёзу и перевернулся и только потом рухнул в шести километрах от суши. Сейчас у волонтёров сломалась помпа. Воду откачивать невозможно. Кабина с пилотом оказалась под двигателем, всё смялось «бутербродом». Нужно отыскать личные номера пилотов, по которым можно восстановить имена людей. Поднять останки для захоронения. Главное - это люди. У самолёта работают ежедневно от 6 до 15 человек ежедневно», - рассказала радиоведущим Елена.

Псковское агентство информации уже сообщало о ходе операции. Тогда волонтёрам удалось вытащить несколько кусков брони и кусок стекла кабины.

 

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