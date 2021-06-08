В Порховском районе взломан фельдшерско-акушерский пункт
В ночь с 7 на 8 июня в деревне Волышово Порховского района был взломан фельдшерско-акушерский пункт, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».
По словам очевидцев, неизвестный проник в помещение ФАПа и устроил в нем беспорядок.
«На первый взгляд всё выглядит как вредительство, ничего не вынесли» - рассказали местные жители.
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