В Порховском районе взломан фельдшерско-акушерский пункт

19:54, 08 июня 2021, ПАИ



В ночь с 7 на 8 июня в деревне Волышово Порховского района был взломан фельдшерско-акушерский пункт, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».

По словам очевидцев, неизвестный проник в помещение ФАПа и устроил в нем беспорядок.



«На первый взгляд всё выглядит как вредительство, ничего не вынесли» - рассказали местные жители.