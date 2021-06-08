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Губернатор Псковской области отметил важность сохранения сельских отделений почтовой связи в регионе

Дмитрий Серебренников рассказал губернатору об успешном проведении в регионе пилотного проекта по безбумажной технологии вручения пенсии на дому. Фото администрации Псковской области

Сегодня, 8 июня, прошла рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и директора АО «Почта России» макрорегиона Северо-Запад Дмитрия Серебренникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.
Участники обсудили направления совместной работы, а также возможности для расширения взаимодействия. Михаил Ведерников подчеркнул, что управление федеральной почтовой связи по Псковской области является самым крупным почтово-логистическим оператором региона, обеспечивая обслуживание около 1 млн клиентов ежемесячно.

«У нас в регионе 7 почтамтов, 320 городских и сельских отделений. Кроме того, объем налоговых поступлений в прошлом году составил 41 млн рублей, что, несмотря на комплекс противовирусных ограничений, больше, чем в „нековидный“ год», — заметил губернатор.

Речь на встрече зашла и о планах по развитию сети почтовых отделений. Глава региона обратил внимание, что важно сохранять сельские отделения, учитывая большое число удаленных населенных пунктов в регионе. В этой связи Дмитрий Серебренников обратил внимание, что вопрос подбора кадров для сельских отделений в настоящее время стоит довольно остро. В первую очередь требуются операторы, почтальоны, начальники отделений. Глава региона пообещал оказать поддержку в том, чтобы информация была доведена до населения. Он попросил подготовить данные о вакансиях и квалификационных требованиях. Вместе с тем, Губернатор обратил внимание, что уровень заработной платы должен быть достойным. Стороны также обсудили возможности открытия новых почтовых отделений в густонаселенных микрорайонах.

Дмитрий Серебренников заметил, что потенциал развития Почты России, в части работы компании в регионе, значительный. К перспективным задачам нового руководства он отнес обеспечение финансовой стабильности отделения Почты России во Пскове и области.

«Большой шаг нами сделан в 2020 году, — сообщил он. — Так, произошла замена 20% автопарка отделения. На 2021 год объемы инвестиционной программы остаются прежними». На встрече речь шла и о продолжении работы по реновации почтовых отделений. Дополнительный акцент Дмитрий Серебренников сделал на развитии электронных услуг Почты России. По мнению руководителя, Псковское отделение Почты — в числе лидеров по внедрению линейки цифровых продуктов.

Дмитрий Серебренников рассказал губернатору об успешном проведении в регионе пилотного проекта по безбумажной технологии вручения пенсии на дому. В дальнейшем эти наработки будут тиражированы и в других областях СЗФО.

Кроме того, на встрече Михаилу Ведерниковау была представлена новый региональный управляющий УФПС Псковской области АО «Почта России» Дарья Цилина.

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