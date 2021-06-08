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Общество

В Псковской области начали принимать заявки на Всероссийский конкурс профессионалов среди работников туристической сферы

На профессиональный конкурс работников туризма уже принимают заявки. Фото Инфософт Франчайзинг

В Псковской области стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

В рамках мероприятия будут определены победители в четырех номинациях:

  • Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения,
  • Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму,
  • Лучший экскурсовод,
  • Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда.

Участие в конкурсе могут принять работники организаций туристской индустрии Псковской области, профессиональный стаж которых составляет не менее трех лет.

Победители представят Псковскую область на федеральном этапе Конкурса.

Прием заявок осуществляется до 25 июня на электронную почту Комитета по туризму Псковской области info@gkt.pskov.ru, по почте на адрес: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23 или лично по адресу ул. Конная, д.2, каб. 412.

Узнать подробную информацию о конкурсе можно по телефону (8112) 299–788 (доб. 102)

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