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В Пскове пройдут соревнования на Кубок Псковской области по ловле рыбы спиннингом с лодок

В зачёт пойдут: судак – от 45 см, щука - от 45 см, окунь, голавль, жерех, язь - без ограничений. Фото lovlyavsem

В Пскове 3 июля пройдут соревнования по ловле рыбы спинингом с лодок на Кубок Псковской области. Об этом ПАИ рассказали в Псковской региональной общественной организации Спортивно-рыболовный клуб «Псков-Фишинг».

Соревнование проводится в два тура продолжительностью 4 часа каждый 3 июля на реке Великой. Зона ловли ограничена акваторией реки Великой, вверх по течению ориентир на берегу жилой комплекс “Видный” ориентир по воде белый буй, вниз по течению до Псковского озера. Заход в реку “Каменка” запрещён. Проезд до места соревнования осуществляется участниками самостоятельно.

Общее построение участников и открытие соревнований в 7:00.

Соревнования командные с личным зачётом. Состав команды – два экипажа (две пары спортсменов). К соревнованиям по ловле спиннингом с лодок допускаются спортсмены на моторных лодках не моложе 18 лет. Участники соревнований должны уметь плавать, обязаны знать и выполнять действующие Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации. Спортсмен, управляющий маломерным судном (лодкой), должен иметь права на управление маломерным судном соответствующего класса, а также все регистрационные документы на лодку и мотор, в соответствии действующими правилами пользования маломерными судами.

К зачету принимаются рыбы следующих видов и минимальных размеров: судак – от 45 см, щука - от 45 см, окунь, голавль, жерех, язь - без ограничений. Другие виды рыб к зачету не принимаются. Размер рыб определяется путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. Общее количество принимаемых к зачёту рыб – 10 голов за один тур.
Победителем в личном зачете является пара спортсменов, набравшая наименьшую сумму мест за оба тура. 

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