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Спорт

В Пскове 8 июня начались «Командирские старты» для всех соединений ВДВ

По результатам соревнований будет сформирована сборная. Фото Вконтакте

8 июня в Пскове начались соревнования на Кубок Министра обороны России «Командирские старты», пишет паблик «ВДВ.Армия России»

Как сообщает министерство обороны, в турнире примут участие все соединения ВДВ. Десантники объединятся в 12 команд. Им предстоит показать свою физическую форму и боевую подготовку — в программе плавание, бег, гимнастика и стрельба.

По итогам создадут сборную команду ВДВ — она будет соревноваться с командами других видов войск в финале турнира.

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