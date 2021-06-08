В Пскове 8 июня начались «Командирские старты» для всех соединений ВДВ

21:53, 08 июня 2021, ПАИ

8 июня в Пскове начались соревнования на Кубок Министра обороны России «Командирские старты», пишет паблик «ВДВ.Армия России»

Как сообщает министерство обороны, в турнире примут участие все соединения ВДВ. Десантники объединятся в 12 команд. Им предстоит показать свою физическую форму и боевую подготовку — в программе плавание, бег, гимнастика и стрельба.

По итогам создадут сборную команду ВДВ — она будет соревноваться с командами других видов войск в финале турнира.