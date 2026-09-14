Полузащитник «Луки-Энергии» вошёл в символическую сборную четвёртого раунда Кубка России

13:13, 14 сентября 2026, ПАИ

Полузащитник великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» Илья Шведюк вошёл в символическую сборную четвёртого раунда Пути регионов Кубка России, в котором его команда обыграла «Урал» со счётом 2:1. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе турнира.

Сборная составляется исходя из индекса «Рустата». Шведюк оказался единственным игроком великолукской команды в сборной четвёртого круга. Он отметился результативной передачей на Джамала Дибиргаджиева.

В следующем раунде турнира «Луки-Энергия» сыграет ещё с одной командой Первой лиги – «Ленинградцем». Матч состоится в один из дней с 13 по 15 октября.