Псковская «Стрела» выступает в финальном турнире «Кожаного мяча» в Волгограде

13:02, 14 сентября 2026, ПАИ

Псковская команда 2013 года рождения принимает участие в финальном турнире III этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч – Лига юных футболистов». Турнир проходит в Волгограде с 12 по 17 сентября при поддержке Российского спортивного фонда и посвящён памяти советского футболиста Никиты Симоняна, сообщили ПАИ в учреждении.

Псковская команда выступает в дивизионе «Мегаполис», где соревнуются юноши 2013–2014 годов рождения. Всего за победу борются 16 коллективов, разделённых на четыре группы.

На старте турнира «Стрела» уверенно обыграла белгородское «Белогорье» со счётом 4:2. Покером в матче отметился Тимофей Тамюк. Во втором туре псковская команда уступила ижевскому «Кристаллу» – 1:3, единственный гол псковской команды вновь забил Тамюк.

В заключительном туре группового этапа «Стрела» сыграет с алтайской командой «Онгудай».