«Луки-Энергия» обыграла «Звезду» и вышла на второе место во Второй лиге

15:47, 14 сентября 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде обыграл петербургскую «Звезду» со счётом 1:0 в завершающем матче 23-го тура Второй лиги «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Единственный гол в первом тайме забил Алексей Пипо.

Великолучане вышли на второе место в турнирной таблице. На два очка они отстают от лидера первенства – «Мурома», с которым и проведут следующий матч в гостях 27 сентября.