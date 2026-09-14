Матч за шахматную корону стартует в Женеве 22 ноября

15:57, 14 сентября 2026, ПАИ

Поединок за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула Доммараджу Гукешем из Индии и представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым состоится в Женеве с 22 ноября по 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

В апреле Синдаров досрочно обеспечил себе победу в турнире претендентов, который проходил на Кипре, и получил право бросить вызов действующему чемпиону. Гукеш завоевал мировую корону в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лижэня.

Предстоящий матч станет самым молодым в истории: на момент его начала обоим спортсменам будет по 20 лет.