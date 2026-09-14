Псковичи выступают на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по конному спорту в Ессентуках

15:04, 14 сентября 2026, ПАИ

Псковичи участвуют во Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по конному спорту в Ессентуках сегодня, 14 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковскую область представляют воспитанники спортивной школы «Надежда», занимающиеся в конноспортивном клубе «Родина».

В составе псковской команды выступают Виктория Дрогунова, Константин Яунзе-Бирюков, Сергей Иванов и Любовь Дмитрачкова. Они принимают участие в рабочей тропе, выездке, конкуре, английской езде и эстафетах. В качестве тренера команду представляет Кристина Соловьёва.

Всего в спартакиаде участвуют 125 спортсменов из 26 регионов.