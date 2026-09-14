Посвящённый памяти Иосифа Швейделя турнир по баскетболу пройдёт в Великих Луках

13:29, 14 сентября 2026, ПАИ

Турнир, посвящённый памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя, пройдёт в Великих Луках 15 и 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек 2017 года рождения и моложе. 15 сентября пройдёт три игры, а 16 сентября – две. В состязаниях примут участие четыре коллектива: «Ржев» и три команды великолукского «Экспресса».

Турнир в этом году проведут в пятый раз в зале Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения.