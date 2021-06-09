Актуальные проекты молодежной политики на 2021 год обсуждают в ПсковГУ

22:47, 08 июня 2021, ПАИ

Эксперты Росмолодежи 8-9 июня на площадке ПсковГУ проводят семинар-совещание с представителями молодёжной политики региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в в пресс-службе учебного заведения. Цель семинара-совещания – формирование единой повестки молодёжной политики на территории субъектов России, а также внедрения проектного управления.



От ПсковГУ в семинаре участвуют и.о. руководителя ресурсного центра добровольчества ПсковГУ Наталья Укатова, руководитель центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ Екатерина Гончарова и руководитель студенческого спортивного клуба «Псковские барсы» Марьяна Тюхменева.



«Я надеюсь услышать на семинаре новые для себя методы и приёмы работы в сфере студенческого добровольчества. Проектная деятельность в волонтёрской среде сейчас набирает популярность, очевидно, что именно за таким подходом будущее. Уверена, я смогу применить полученные знания в своей работе со студентами», – поделилась ожиданиями Наталья Укатова.



На секциях семинара участники обсудят вопросы социальной активности молодёжи, патриотического воспитания, добровольчества, информационного сопровождения государственной молодёжной политики, профилактику негативных проявлений в молодёжной среде и многое другое.



Завтра, 9 июня группа компаний Everyco проведут тренинг об этапах разработки проектов и сервисов с помощью процесса дизайн-мышления. Также в рамках семинара проходит ярмарка, где ремесленники расскажут про уникальной своих регионов.