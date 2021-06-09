В Великих Луках чемпион по боксу Мухаммад Шехов проведёт зарядку для горожан
Воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область», и профессиональный боксёр Академии единоборств РМК, Мухаммад Шехов, завтра, 9 июня в 8:30 проведёт зарядку для жителей города Великие Луки. Псковскому агентству информации об этом сообщили в клубе единоборств «Отечество - Псковская область»
Что нужно для занятий:
1. Хорошее настроение!
2. Удобная спортивная форма!
3. Заряд бодрости и мотивации с собой!
Как рассказывает Мухаммад на официальной странице: «Абсолютно все подрастающее поколение постоянно сидит в телефонах и тем самым губят свой потенциал. Порой даже об этом не задумываясь. Пора что-то менять! Что-бы показать правильный пример для молодёжи, я приглашаю вас на массовую зарядку и при этом с пользой провести время для собственного здоровья».
Место проведения: Великолукская крепость. Встреча возле танка.
Напомним, в мае этого года Мухаммад Шехов стал новым чемпионом WBO European.
Как вы относитесь к электросамокатам?
Об оптимизме псковичей, утренней зарядке, депутатах и Дед Морозе — в «Хорошем дайджесте»
В Псковской области начали принимать заявки на Всероссийский конкурс профессионалов среди работников туристической сферы