В Великих Луках чемпион по боксу Мухаммад Шехов проведёт зарядку для горожан

23:26, 08 июня 2021, ПАИ

Воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область», и профессиональный боксёр Академии единоборств РМК, Мухаммад Шехов, завтра, 9 июня в 8:30 проведёт зарядку для жителей города Великие Луки. Псковскому агентству информации об этом сообщили в клубе единоборств «Отечество - Псковская область»

Что нужно для занятий:

1. Хорошее настроение!

2. Удобная спортивная форма!

3. Заряд бодрости и мотивации с собой!



Как рассказывает Мухаммад на официальной странице: «Абсолютно все подрастающее поколение постоянно сидит в телефонах и тем самым губят свой потенциал. Порой даже об этом не задумываясь. Пора что-то менять! Что-бы показать правильный пример для молодёжи, я приглашаю вас на массовую зарядку и при этом с пользой провести время для собственного здоровья».



Место проведения: Великолукская крепость. Встреча возле танка.



Напомним, в мае этого года Мухаммад Шехов стал новым чемпионом WBO European.