Глава Псковского округа проверила благоустройство на острове Залита

11:12, 04 сентября 2026, ПАИ

Рабочий выезд на остров имени Залита совершила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова вместе с профильными специалистами администрации. Об этом она сообщила в своём официальном канале на платформе MAX.

В ходе визита было проверено исполнение муниципального контракта по благоустройству территорий у водоразборных колонок. «Контракт был заключён для реализации проекта по областному конкурсу ТОС», – пояснила Фёдорова.

На сегодняшний день подрядчик уже выполнил основной объём работ: произвёл укладку бортового камня и брусчатки у двух колонок. В ближайшее время предстоит завершить отсыпку прилегающих территорий и установить скамейки. Также делегация осмотрела площадку для инициативного проекта по размещению сезонного рынка «Талабская ярмарка»: территория расчищена, подрядная организация приступила к планировке.

«С представителями подрядчика провели рабочее совещание, наметили планы на текущий сезон и дополнительные объекты, требующие внимания на острове», – отметила Фёдорова.

В ходе поездки зафиксированы нарушения содержания, сообщила глава округа. Она подчеркнула, что перечень замечаний уже составлен, все недочёты зафиксированы для последующей отработки и устранения в установленные сроки.