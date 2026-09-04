Три партии молока и колбасы запретили ввозить в Псковскую область
Три случая незаконной перевозки мясной и молочной продукции выявили на российско-белорусском участке госграницы в деревне Лобок Псковской области с 20 по 27 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
При проведении контрольных процедур было установлено, что у партии готовой продукции нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность товаров. Также все партии продукции перемещались без холодильного оборудования.
Всего инспекторы ведомства пресекли незаконное перемещение 750 килограммов молока и колбасных изделий. Все грузы возвратити в Белоруссию.
Кроме того, в отношении владельцев товаров составили протоколы об административных правонарушениях.
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