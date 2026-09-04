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Общество

Три партии молока и колбасы запретили ввозить в Псковскую область

Три случая незаконной перевозки мясной и молочной продукции выявили на российско-белорусском участке госграницы в деревне Лобок Псковской области с 20 по 27 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

При проведении контрольных процедур было установлено, что у партии готовой продукции нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность товаров. Также все партии продукции перемещались без холодильного оборудования.

Всего инспекторы ведомства пресекли незаконное перемещение 750 килограммов молока и колбасных изделий. Все грузы возвратити в Белоруссию.

Кроме того, в отношении владельцев товаров составили протоколы об административных правонарушениях.

Ранее партию опасного мёда обнаружили на границе в Псковской области.

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