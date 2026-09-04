Более 800 мигрантов прошли адаптационный курс в Псковской области

11:16, 04 сентября 2026, ПАИ

Более 800 иностранных граждан прошли региональный адаптационный курс в Псковской области за восемь месяцев 2026 года, число охваченных работодателей достигло 55. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве труда и занятости.

Программа разработана с учётом регионального компонента и направлена на содействие интеграции трудовых мигрантов. Совместно с территориальными подразделениями УВМ УМВД России по Псковской области проведено более 25 мероприятий, в том числе с выездами на предприятия.

Участникам встреч вручили памятки и буклеты с информацией о правилах поведения в обществе и об ответственности за нарушение законодательства РФ. Кроме того, в рамках курса организован опрос иностранных работников. Его цель – выявить трудности, с которыми мигранты сталкиваются при адаптации в трудовых коллективах.

В июле сообщалось, что адаптационный курс в Псковской области прошли более 600 иностранных работников. С материалами курса можно ознакомиться по ссылке.