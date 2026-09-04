Психолог: Поступление в вуз не должно становиться главной темой разговоров с подростком

11:10, 04 сентября 2026, ПАИ

Родителям стоит помогать подросткам при выборе будущей профессии, но не принимать решение за них. Важно выяснить реальные интересы и ожидания школьника, задавая открытые вопросы и не навязывая готовые ответы. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Минпросвещения России, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования МГППУ Анна Ермолаева.

По словам специалиста, профессиональное самоопределение – это не одномоментное решение, а продолжительный процесс, в котором важны собственный опыт, пробы, ошибки и возможность проанализировать свои интересы.

Родителям психолог советует выступать скорее поддерживающими проводниками, чем наставниками, которые диктуют ребенку, какую профессию выбрать. В частности, можно задавать подростку открытые вопросы, обсуждать его интересы и делиться собственным опытом, но не давать готовых ответов.

Особенно важно помочь школьнику понять, чего он хочет сам, а какие стремления продиктованы ожиданиями родителей, сверстников или общества. В этом случае выбор профессии будет более осознанным, а не вынужденным.

Ермолаева также отметила, что неопределенность в старших классах не обязательно свидетельствует о безответственности. Для подростка сомнения могут быть естественной частью поиска. Вместо давления ему необходима возможность спокойно изучать собственные склонности и ценности и пробовать разные направления, не опасаясь осуждения.

При этом старшекласснику важно оставаться для родителей не только «будущим абитуриентом». Психолог рекомендует продолжать разговаривать с ним о друзьях, увлечениях, планах, фильмах, событиях и других темах, не связанных с учебой и поступлением.

По словам эксперта, если разговоры в семье преимущественно сводятся к поступлению, подросток может начать избегать обсуждения своих планов. Поэтому специалист советует не превращать выбор вуза и будущей профессии в постоянную тему семейного общения.

Сохранение нормального доверительного контакта особенно важно в выпускном классе, когда отношения между родителями и подростком могут становиться более уязвимыми. Поддержка и возможность самостоятельно принимать решения помогут школьнику ответственнее подойти к выбору своего будущего.

Напомним, осенняя ярмарка трудоустройства состоится 30 сентября в кадровом центре города Пскова и Псковского района на Коммунальной, 71а.