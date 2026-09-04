Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Психолог: Поступление в вуз не должно становиться главной темой разговоров с подростком

Родителям стоит помогать подросткам при выборе будущей профессии, но не принимать решение за них. Важно выяснить реальные интересы и ожидания школьника, задавая открытые вопросы и не навязывая готовые ответы. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Минпросвещения России, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования МГППУ Анна Ермолаева.

Фото: ПАИ

По словам специалиста, профессиональное самоопределение – это не одномоментное решение, а продолжительный процесс, в котором важны собственный опыт, пробы, ошибки и возможность проанализировать свои интересы.

Родителям психолог советует выступать скорее поддерживающими проводниками, чем наставниками, которые диктуют ребенку, какую профессию выбрать. В частности, можно задавать подростку открытые вопросы, обсуждать его интересы и делиться собственным опытом, но не давать готовых ответов.

Особенно важно помочь школьнику понять, чего он хочет сам, а какие стремления продиктованы ожиданиями родителей, сверстников или общества. В этом случае выбор профессии будет более осознанным, а не вынужденным.

Ермолаева также отметила, что неопределенность в старших классах не обязательно свидетельствует о безответственности. Для подростка сомнения могут быть естественной частью поиска. Вместо давления ему необходима возможность спокойно изучать собственные склонности и ценности и пробовать разные направления, не опасаясь осуждения.

При этом старшекласснику важно оставаться для родителей не только «будущим абитуриентом». Психолог рекомендует продолжать разговаривать с ним о друзьях, увлечениях, планах, фильмах, событиях и других темах, не связанных с учебой и поступлением.

По словам эксперта, если разговоры в семье преимущественно сводятся к поступлению, подросток может начать избегать обсуждения своих планов. Поэтому специалист советует не превращать выбор вуза и будущей профессии в постоянную тему семейного общения.

Сохранение нормального доверительного контакта особенно важно в выпускном классе, когда отношения между родителями и подростком могут становиться более уязвимыми. Поддержка и возможность самостоятельно принимать решения помогут школьнику ответственнее подойти к выбору своего будущего.

Напомним, осенняя ярмарка трудоустройства состоится 30 сентября в кадровом центре города Пскова и Псковского района на Коммунальной, 71а.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 сентября 2026

Андрей Козлов назвал блок «Сильная экономика» самым важным в Народной программе
04 сентября 2026

Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области
04 сентября 2026

Скончался замглавы Союза журналистов России Алексей Вишневецкий
04 сентября 2026

«Школа будущих родителей»: как распознать талант у ребёнка и найти ключ к успеху
04 сентября 2026

Наталия Соколова назвала признаки дезадаптации ребёнка в первые недели учебного года
04 сентября 2026

Псковские теплосети опубликовали инструкцию по поверке счётчиков горячей воды
04 сентября 2026

Книжный портрет Евпраксии Вревской представили в Тригорском
04 сентября 2026

Новый учебный год стартовал в Псково-Печерской духовной семинарии

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...