Празднование Дня партизанской славы в Новоржевском районе перенесли из-за погоды

11:10, 04 сентября 2026, ПАИ

Празднование Дня партизанской славы в Новоржевском районе переносится на 11 сентября. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифонова в своём официальном канале на платформе MAX.

Причиной переноса стали погодные условия. Глава округа подчеркнула, что значимость даты очень высока и долг жителей района – отметить её достойно.

Мероприятие состоится в деревне Житница, начало в 10:30. В программе: памятный митинг и возложение цветов к обелиску, военно-спортивные соревнования среди школьников, концерт самодеятельных артистов Новоржевского района, партизанский костёр, солдатская каша, а также работа тематических выставок и мастер-классов.