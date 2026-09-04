Празднование Дня партизанской славы в Новоржевском районе перенесли из-за погоды
Празднование Дня партизанской славы в Новоржевском районе переносится на 11 сентября. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифонова в своём официальном канале на платформе MAX.
Причиной переноса стали погодные условия. Глава округа подчеркнула, что значимость даты очень высока и долг жителей района – отметить её достойно.
Мероприятие состоится в деревне Житница, начало в 10:30. В программе: памятный митинг и возложение цветов к обелиску, военно-спортивные соревнования среди школьников, концерт самодеятельных артистов Новоржевского района, партизанский костёр, солдатская каша, а также работа тематических выставок и мастер-классов.
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