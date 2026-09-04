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Общество

Останки 20 бойцов подняли московские студенты во время экспедиции в Себежском укрепрайоне

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики», базовым вузом которого является РТУ МИРЭА, завершил поисково-мемориальный сезон 2026 года. Студенты работали в Себежском укрепрайоне в Псковской области и посёлке Селижарово в Тверской области. Обе точки – места ожесточённых боёв 1941–1942 годов, сообщили ПАИ в корпусе «Команда Арктики».

Фото: «Команда Арктики»

В Себежском укрепрайоне с 10 по 20 июля в рамках 16-й «Вахты Памяти» студенты совместно с отрядом «Забытый батальон» вели поисковые работы. 16 июля под обломками железобетона на нижнем уровне дота под названием «Песок» были обнаружены останки советского солдата. Личность бойца пока не установлена, известна только дата гибели – 5 июля 1941 года. Командир отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков отметил: «85 лет он ждал нашего появления на его позиции». В общей сложности в рамках всех вахт в Себежском укрепрайоне найдено более 20 бойцов.

Фото: «Команда Арктики»

«Каждая такая экспедиция – это возможность восстановить историческую справедливость. Ребята стараются вернуть имена и судьбы тех, кто долгие десятилетия считался пропавшим без вести, – отметил проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. – Работа в Себежском укрепрайоне и Селижарово – это пример того, как «Команда Арктики» сохраняет память о героическом прошлом нашей страны. Ребята своими руками восстанавливают её следы на земле».

Фото: «Команда Арктики»

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» – масштабный межвузовский проект, основанный на базе РТУ МИРЭА. Он объединяет 120 вузов из 53 регионов России с целью вовлечения молодёжи в исследовательскую и экспедиционную деятельность. На сегодняшний день участники корпуса провели более 250 экспедиций по всей стране, включая работы в Арктике, на Байкале, Алтае и в других заповедных территориях.

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