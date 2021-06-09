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Культура

Псковичи спонсировали поездку группы Drum&Jazz на музыкальный фестиваль в Екатеринбург

Псковичи спонсировали поездку псковской команды на музыкальный фестиваль в Екатеринбург. Об этом Псковскому агентству информации сообщила солистка Елизавета Степанова.

​В мае стало известно, что псковские музыканты, больше известные как кавер-группа Drum&Jazz, прошли отбор на крупнейший в России однодневный фестиваль Ural Music Night. Команда выступит в Екатеринбурге 25 июня на одной из 100 площадок.

«В области нас больше знают как кавер-группу. Но недавно мы собрали авторский материал под проект lizamatryoshka, который пришелся по душе экспертам фестиваля. Нас отобрали, и это стало настоящей неожиданностью! Live-запись одной из песен, которую мы исполним на фестивале, можно найти у нас в соцсетях. Скоро выпустим все остальное.

Следующей еще более невероятно приятной неожиданностью стало то, что меньше чем за сутки неравнодушные псковичи собрали необходимую сумму для этой поездки! Большую часть нам закрыл спонсор, псковский предприниматель, который увидел наш пост в соцсетях. Спасибо ему и всем, кто нас поддержал. В 2018 году Псков и область помогли нам выиграть всероссийский конкурс уличных музыкантов Street Stars, а теперь мы едем в Екатеринбург благодаря вашей поддержке. Это невероятно круто!» - рассказала солистка группы Елизавета Степанова, она же lizamatryoshka.

 

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