Россияне смогут оформить получение соцвыплат через «Госуслуги»

08:17, 09 июня 2021, ПАИ

На портале госуслуг появится дополнительный сервис, который позволит гражданам автоматически получать социальные выплаты от государства, рассказали «Известиям» в Минтруде.

Согласно нововведению в рамках создания социального казначейства, россияне смогут дать согласие на проактивное перечисление мер соцподдержки, в котором нужно будет указать актуальные банковские реквизиты. При необходимости их можно будет скорректировать онлайн.

Как пишет газета, речь идет о мерах господдержки, связанных с наступлением жизненных событий, например, рождением ребенка или достижением пенсионного возраста. Подчеркивается, что для получения таких выплат не потребуется подавать отдельных заявлений.



В Минтруде уточнили, что помощь, связанная с нуждаемостью, в частности, пособия по безработице, будет начисляться по заявлению. При этом справки в дополнение к ним не потребуются.



Согласно поручению президента России Владимира Путина, с 2022 года на проактивное начисление будут переведены федеральные выплаты, а с 2024 года — региональные.

