Псковская прокуратура обнаружила нарушения в работе судебных приставов

09:00, 09 июня 2021, ПАИ

В деятельности судебных приставов-исполнителей выявлены нарушения законодательства об исполнительном производстве, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Установлены факты бездействия судебных приставов-исполнителей по привлечению к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) должников, обязанных уплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей.

При наличии фактов длительной неуплаты алиментов лицами, ранее привлеченными к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, судебными приставами-исполнителями меры по привлечению их к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) не принимались.

Во время проверки выявлено 59 нарушений закона, в целях их устранения внесено 21 представление. По рассмотренным в настоящее время актам прокурорского реагирования четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В этом году по аналогичным фактам нарушений по постановлениям прокуроров возбуждено 11 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ.