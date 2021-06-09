Главу себежского поселка Сосновый Бор оштрафовали за сокрытие информации

09:27, 09 июня 2021, ПАИ

В результате прокурорской проверки глава администрации городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района привлечен к административной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки прокуратура установила, что администрация городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района на официальном сайте администрации района за 2019 год не размещала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы данного поселения и подчиненных ему муниципальных служащих, членов их семей.

Глава посёлка был признан виновным, ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере трёх тысяч рублей.