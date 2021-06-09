В здании хлебопекарни XIV века в Пскове организуют противоаварийные работы

09:34, 09 июня 2021, ПАИ

В Пскове на объекте культурного наследия федерального значения «Здание хлебопекарни» XIV века организуют противоаварийные работы, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Памятник находится в собственности Росимущества.

После изучения состояния здания комитет направил собственнику, им является Росимущество, уведомление о выполнении обязательных требований в области охраны объекта культурного наследия. Собственника обязали, в частности, ограничить доступ на объект в связи с его аварийным состоянием.

У старинного здания уже появилось временное ограждение. Его уберут, как только Росимущество проведёт противоаварийные работы.