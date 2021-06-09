Иностранцев незаконно прописали у себя псковичка и пенсионер в печорской деревне
В Пскове и Печорском районе местные жители подозреваются в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
В частности, в Пскове на улице Инженерной безработная 31-летняя женщина незаконно прописала у себя гражданку Украины.
В деревне Брезделево Печорского района 68-летний пенсионер из Печор фиктивно зарегистрировал гражданку Узбекистана. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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