Иностранцев незаконно прописали у себя псковичка и пенсионер в печорской деревне

09:40, 09 июня 2021, ПАИ

В Пскове и Печорском районе местные жители подозреваются в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, в Пскове на улице Инженерной безработная 31-летняя женщина незаконно прописала у себя гражданку Украины.

В деревне Брезделево Печорского района 68-летний пенсионер из Печор фиктивно зарегистрировал гражданку Узбекистана. По данному факту возбуждено уголовное дело.