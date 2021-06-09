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Происшествия

Нетрезвый водитель попал в ДТП в Великих Луках

Фото: ГИБДД УМВД России по Псковской области

Две иномарки столкнулись в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

Фото: ГИБДД УМВД России по Псковской области

Авария произошла 8 июня в 17:20 у дома №47/50 на улице Щорса в Великих Луках. 67-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис « выбрал небезопасный боковой интервал и допустил столкновение автомашиной «Рено Сценик», который двигался по встречному направлению дорожного движения.

Фото: ГИБДД УМВД России по Псковской области

В результате ДТП 62-летняя пассажир автомобиля  «Рено Сценик» получила телесные повреждения. 
На месте происшествия работали сотрудники ДПС, врачи скорой медицинской помощи. У водителя «Хендэ Солярис» было выявлено наличие алкогольного опьянения. Водитель автомашины «Рено» трезв.

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