Нетрезвый водитель попал в ДТП в Великих Луках

09:55, 09 июня 2021, ПАИ

Две иномарки столкнулись в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

Авария произошла 8 июня в 17:20 у дома №47/50 на улице Щорса в Великих Луках. 67-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис « выбрал небезопасный боковой интервал и допустил столкновение автомашиной «Рено Сценик», который двигался по встречному направлению дорожного движения.

В результате ДТП 62-летняя пассажир автомобиля «Рено Сценик» получила телесные повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, врачи скорой медицинской помощи. У водителя «Хендэ Солярис» было выявлено наличие алкогольного опьянения. Водитель автомашины «Рено» трезв.