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Общество

Укладка верхнего слоя асфальта завершается на трассе Опочка – Красногородск – граница с Латвией

На этой неделе подрядная организация, выполняющая ремонт участка автодороги Опочка – Красногородск – граница с Латвией в Псковской области, планирует завершить укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Восстановление отрезка трассы длиной около 12 км идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Участок начинается в деревне Люцково Опочецкого района и заканчивается возле деревни Собольцово Красногородского района (с 10-го по 22-й км).

На сегодняшний день выполнен ремонт 14 водопропускных труб, восстановлена укрепленная часть обочин, устранены просадки на песчано-гравийных обочинах, уложен выравнивающий слой асфальта. Продолжается устройство верхнего слоя покрытия проезжей части, заездных карманов, установка бортового камня, расчистка полосы отвода. Впереди укрепление откосов водопропускных труб, нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Работы ведёт ООО «Автомобильные дороги Пскова» по заказу ГБУ ПО «Псковавтодор». На приведение участка дороги в нормативное состояние из областного бюджета выделено более 193 млн рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 29 июля.

Дорога Опочка – Красногородск – граница с Латвией относится к III категории, имеет две полосы движения, ширина проезжей части составляет семь метров, обочин – от двух до четырёх метров.

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