200 тысяч рублей заплатит военнослужащий из Пскова за езду в нетрезвом виде

10:07, 09 июня 2021, ПАИ

В Псковской области рядовой контрактник войсковой части 44195 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Военнослужащий был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством и невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Через некоторое время его снова остановили сотрудники ГИБДД, рядовой снова оказался пьян.

Псковский гарнизонный военный суд признал Суханова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года.