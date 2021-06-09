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Военный следственный отдел в Пскове круглосуточно принимает сообщения о преступлениях

Сообщения о преступлениях в Военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону принимаются круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (8112) 74-71-62. Этот же номер используется круглосуточно в качестве телефонной линии «ребенок в опасности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Военный следственный отдел рассматривает сообщения о преступлениях и предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, к которым относятся:

- преступления, совершенные военнослужащими (Минобороны РФ, ФСБ РФ (за исключением военнослужащих пограничной службы), ФСО РФ, Росгвардии, МЧС РФ) и гражданами, проходящими военные сборы;

- преступления, совершенные лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории (в расположении) воинской части, соединения, учреждения;

- преступления, совершенные работниками открытого акционерного общества «Оборонсервис» и управляемых им открытых акционерных обществ, общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

- преступления, совершенные работниками страховых компаний, осуществляющих за счет бюджетных средств страхование жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

Кроме этого, руководитель военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону подполковник юстиции Хайруллин Дмитрий Ирекович принимает в понедельник, среду и пятницу с 10 до 13 часов по телефону: 8 (8112) 74-77- 76, заместитель руководителя военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации России по Псковскому гарнизону подполковник юстиции Степанов Антон Петрович принимает во вторник и четверг с 15 до 18 часов по телефону: 8 (8112) 74-84-43, а дежурный следователь – круглосуточно.

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону расположен по адресу: Псков, улица Комдива Кирсанова, 9 (1-й этаж).

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