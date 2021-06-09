Почти 394 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:58, 09 июня 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 477 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 393 726, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрирован 38 181 случай заражения коронавирусом, 32 790 пациентов выздоровело, 421 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.