165 детей железнодорожников отправились в оздоровительный лагерь Псковской области

12:26, 09 июня 2021, ПАИ

8 июня отправился первый поезд с детьми железнодорожников в лагерь «Юный железнодорожник» (Опухлики, Невельский район), сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

В рамках первого завоза летней оздоровительной кампании в лагерь «Юный железнодорожник» отправились на отдых 165 детей. Совместно с площадкой в Опухликах в летней оздоровительной кампании принимают участие ещё два детских оздоровительных лагеря, расположенных в границах Октябрьской железной дороги: «Тверца» в Тверской области и «Маяк» в Ленинградской области. Всего с 1 июня по 27 июля запланировано отправить на отдых до 1 467 детей.

В лагерях детям предоставляют медицинское обслуживание, все лагеря, в которые отправятся дети, имеют санитарно-эпидемиологические заключения, которые подтверждают факт соответствия оздоровительных площадок санитарным нормам, а также соблюдения профилактических мер по противодействию вирусным инфекциям. Помимо всего этого, предоставляются комфортные, оборудованные условия для жизни и пятиразовое питание, отметили в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Организацией досуга в детских лагерях занимаются профессиональные педагоги. Для полноценного и интересного отдыха детей разработаны образовательные и развлекательные программы, организованы творческие кружки и спортивные секции.

Также этим летом отдых детей работников Октябрьской железной дороги будет организован в санаторно-оздоровительных комплексах «Шахтинский текстильщик» и «Жемчужина России», расположенных на Черноморском побережье России. 1 июня 2021 года поезд № 259 сообщением Санкт-Петербург – Анапа доставил первую смену из 72 отдыхающих.

Окончание оздоровительной кампании намечено на 16 августа 2021 года.