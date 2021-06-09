В Санкт-Петербурге остановили прокат самокатов
В Санкт-Петербурге сервисы кикшеринга Eleven, Whoosh, Mangoo, Red Wheels, Urent и ScooBee приостановили свою работу, пишет ТАСС.
В настоящий момент все самокаты перестали быть видны на карте и взять их в аренду невозможно.
«Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернемся. Обнимаем!» - обратилась к клиентам компания Whoosh.
Ранее сообщалось, что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло решение об ограничении скорости езды на электросамокате по центральным улицам до 10 километров в час. Это связано с тем, что такой вид транспорта показал себя опасным для пешеходов: в мае и июне Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статье о причинении вреда здоровью.
Как объяснили «Фонтанке» приостановку работы сами владельцы сервисов проката в культурной столице, это было сделано с целью «урегулировать регламент работы сервисов кикшеринга с администрацией города».
Напомним, что недавно аренда электросамокатов появилась в Пскове возле ТЦ «Акваполис».
Как вы относитесь к электросамокатам?
Форсирование реки, лазертаг и песни у костра: военно-патриотическая эстафета прошла в Пушкиногорском районе