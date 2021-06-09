В Санкт-Петербурге остановили прокат самокатов

11:24, 09 июня 2021, ПАИ

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В Санкт-Петербурге сервисы кикшеринга Eleven, Whoosh, Mangoo, Red Wheels, Urent и ScooBee приостановили свою работу, пишет ТАСС.

В настоящий момент все самокаты перестали быть видны на карте и взять их в аренду невозможно.

«Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернемся. Обнимаем!» - обратилась к клиентам компания Whoosh.

Ранее сообщалось, что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло решение об ограничении скорости езды на электросамокате по центральным улицам до 10 километров в час. Это связано с тем, что такой вид транспорта показал себя опасным для пешеходов: в мае и июне Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статье о причинении вреда здоровью.

Как объяснили «Фонтанке» приостановку работы сами владельцы сервисов проката в культурной столице, это было сделано с целью «урегулировать регламент работы сервисов кикшеринга с администрацией города».

Напомним, что недавно аренда электросамокатов появилась в Пскове возле ТЦ «Акваполис».