Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Процедура дарения недвижимости доступна в «едином окне» МФЦ

В рамках расширения перечня сопутствующих услуг центральный офис Многофункционального центра приступил к составлению договоров дарения в простой форме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«На сегодняшний день специалистами МФЦ составлено более 100 договоров, прошедших регистрацию. Разработка формы и обучение специалистов велось при непосредственном участии Управления Росреестра. Договор составляется на бланке организации и сопровождается до окончания регистрационных процедур, поэтому изначально Многофункциональный центр гарантирует качество составления и положительный результат. Подарить можно любую недвижимость, находящуюся в собственности у дарителя», - отметила директор регионального Многофункционального центра Екатерина Ершова.

Услуга предоставляется физическим и юридическим лицам или их представителям, наделенным соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.

Необходимо предоставить: документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, документы, подтверждающие право собственности на объекты недвижимости (свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН, свидетельство о праве на наследство). Услуга платная. Стоимость простого договора составляет — 960 рублей. Стоимость сложного договора — 1840 рублей (более 2 объектов и более 2 заявителей).

В случае передачи в дар недвижимости близким родственникам сделка не облагается налогом. Если договор дарения оформляется не на родственников, то получатель должен будет заплатить 13% от его стоимости.

Сопутствующие платные услуги предоставляются только в центральном офисе МФЦ в городе Пскове на улице Белинского 77а, который выступает в качестве экспериментальной площадки.

В настоящее время договор дарения является популярной формой отчуждения имущества. В первую очередь необходимо различать условия для его составления в простой письменной или нотариальной форме. Нотариальное заверение договора необходимо в случаях отчуждения имущества, владельцем которого является несовершеннолетний или недееспособный, или дарится доля из права общей собственности. В иных случаях нотариального заверения не требуется и имеется возможность обратиться непосредственно в офис оказания услуг для составления договора и его последующей регистрации.

Записаться для оформления договора дарения можно тремя способами: на сайте, с помощью мобильного приложения «Мои Документы. Онлайн» и при личном обращении к администратору зала.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

09 июня 2021

Проектирование нового терминала аэропорта в Пскове начнётся в течение полугода
09 июня 2021

Останки солдата нашли под яблоней у дома в Печорском районе
09 июня 2021

Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове в июле
09 июня 2021

ФОТОФАКТ: Из-за проливного дождя улица Яна Фабрициуса в Пскове ушла под воду
09 июня 2021

Форсирование реки, лазертаг и песни у костра: военно-патриотическая эстафета прошла в Пушкиногорском районе
09 июня 2021

В Любятово открыли кабинет врача общей практики
09 июня 2021

Организаторы форума «Мы помним» назвали главные задачи мероприятия
09 июня 2021

Расписание автобусов в Пскове изменится из-за длинных выходных

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...