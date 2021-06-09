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Общество

Наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области

С 9 июня местами по Псковской области, а с 11 июня на большей части Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс по региональной шкале. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает о возможности возникновения природных пожаров и напоминает о необходимости осторожного обращения с огнем.

При установлении 5 класса пожарной опасности разведение костров категорически запрещено. Необходимо ограничить посещение лесных массивов и лесопарковых зон. Рекомендуется не бросать горящие спички, окурки из окон автомобилей, проезжая по лесным дорогам, по дачным поселкам, по частному жилому сектору: возгорание может произойти от малейшей искры и привести к самым трагическим последствиям.

В частном секторе или на даче не устраивать свалки горючих отходов; всегда быть наготове и держать в доступном месте инвентарь для тушения пожара: ведро, лопату, бочку с водой, ящик с песком; сухую траву собирать граблями, сжигать ее вместе с мусором можно только в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, в 50 метрах от строений; опасаться сильных порывов ветра. При сжигании мусора, даже в железной бочке, учитывать направление ветра, чтобы случайно искра не полетела в сторону строений.

При пожаре звонить по телефону 01, 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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