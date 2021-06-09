После вмешательства приставов житель Невеля оплатил долг по налогам в 100 тысяч рублей
В отделении судебных приставов Невельского и Усвятского районов на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении жителя Невеля, который задолжал более 100 тысяч рублей по налоговым обязательствам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
В рамках сводного исполнительного производства судебный пристав направил запросы в учетно-регистрирующие органы и кредитные организации. Согласно полученному ответу из ГИБДД выяснилось, что за должником на праве собственности числится автотранспортное средство, на которое судебный пристав вынес постановление о наложении запрета на регистрационные действия. Узнав об этом, гражданин явился на приём в отделение судебных приставов.
Судебные приставы предупредили мужчину, что в случае неуплаты задолженности его ожидают дальнейшие меры принудительного взыскания. Кроме того, в отделении судебных приставов гражданину было вручено требование о предоставлении автотранспортного средства для составления акта описи и ареста.
Такой расклад событий убедил должника полностью оплатить сумму задолженности по налоговым платежам.
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