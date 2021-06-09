Изменения в регламент работы депутатов обсудили на заседании рабочей группы в Псковской гордуме

11:46, 09 июня 2021, ПАИ

9 июня в зале Псковской городской Думы состоялось заседание рабочей группы, на котором участники обсудили изменения в регламент работы депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В ходе мероприятия парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся оформления и предоставления ежегодных отчетов депутатов о своей деятельности.

По итогам обсуждений были определены изменения в регламент работы депутатов: депутат обязан предоставить отчёт о своей депутатской деятельности не позднее 1 июня текущего года в Псковскую городскую Думу; Псковская городская Дума обеспечивает размещение отчетов на официальном сайте муниципального образования «Город Псков»; председатель комиссии по регламенту и депутатской этике ежегодно не позднее 1 июля докладывает на сессии Псковской городской Думы об исполнении данной обязанности; разработать и утвердить форму отчета о депутатской деятельности.