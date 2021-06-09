Учения по освобождению заложников прошли в Псковской области

12:08, 09 июня 2021, ПАИ

9 июня оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Псковской области проведены антитеррористические учения под условным названием «Молния-ПЛПУМГ-2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В учении приняли участие УФСБ, УМВД, УФСИН, Управление Росгвардии, Погрануправление, Минобороны, ГУ МЧС по региону и представители органов исполнительной власти области.

По замыслу учения, двое неустановленных лиц проникли в отдел по управлению магистральными газопроводами, расположенный на территории газовой компании. Прибывшим на место сотрудникам ППС и группе быстрого реагирования они оказали вооруженное сопротивление и укрылись на КПП предприятия, захватив двоих заложников.

В ходе переговоров «террористы» требовали предоставить им вертолет и 1 миллион долларов. Угрожали расправой над заложниками в случае невыполнения их требований.

Оперативным штабом Псковской области было принято решение о проведении контртеррористической операции.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперштаба - начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна, «террористы» были нейтрализованы, а заложники освобождены.