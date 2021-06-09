Останки солдата нашли под яблоней у дома в Печорском районе

15:07, 09 июня 2021, ПАИ

Поисковый отряд «Патриот» по медали за отвагу устанавливает личность солдата, останки которого были обнаружены во дворе дома в деревне Прудище Печорского района, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на заместителя командира отряда Юрия Дутова.

По его словам, останки бойца нашли под яблоней у дома на глубине всего 20 сантиметров. «Дом сейчас уже разрушился, там никто не живёт, но удивительно, что за много лет хозяева не нашли останки», – отметил поисковик.

Предполагается, что солдат не был похоронен, и останки лежат на месте его непосредственной гибели, вероятно, в результате мощного взрыва.

Личность бойца будет установлена по данным с медали за отвагу. В настоящее время информацию передали специалистам в Москву.

Недалеко от этого места были обнаружены останки ещё шести советских солдат. Всего с марта прошлого года поисковой отряд поднял останки 71 бойца, добавил Юрий Дутов.