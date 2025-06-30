Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Плюссу полностью отключат от электричества для устранения последствий непогоды

Плюссу полностью отключат от электричества для устранения последствий непогоды, сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова.

Фото: ПАИ

Для проведения работ на линиях электропередачи в Плюссе полностью отключат электричество примерно на час.

«По другим населённым пунктам работы продолжаются, ситуация на контроле руководителей всех уровней», – сообщила глава округа.

Напомним, 29 июня из-за непогоды было отключено электроснабжение в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района, а в Пскове в Финском парке упало дерево. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждения деревьев наблюдаются в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июня 2025

Рейсы двух пригородных поездов временно отменят в Псковской области
30 июня 2025

Фермерскую продукцию из африканского сома представил Россельхозбанк на ярмарке «Виноград»
30 июня 2025

Покровскую башню под серебристыми облаками запечатлел псковский астроном-любитель
30 июня 2025

Опубликовано продолжение программы короткого метра в рамках фестиваля «Западные ворота»
30 июня 2025

104 клеща исследовали в лаборатории Псковской инфекционки за неделю
30 июня 2025

Семь региональных памятных дат и четыре праздника предлагают установить в Псковской области
30 июня 2025

Команда Псковской области боролась за звание «Сильнейший пожарный»
30 июня 2025

Директор завода «Псковский гончар» стал гостем «Серебряного дождя». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...