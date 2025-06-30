Плюссу полностью отключат от электричества для устранения последствий непогоды

16:40, 30 июня 2025, ПАИ

Плюссу полностью отключат от электричества для устранения последствий непогоды, сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова.

Для проведения работ на линиях электропередачи в Плюссе полностью отключат электричество примерно на час.

«По другим населённым пунктам работы продолжаются, ситуация на контроле руководителей всех уровней», – сообщила глава округа.

Напомним, 29 июня из-за непогоды было отключено электроснабжение в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района, а в Пскове в Финском парке упало дерево. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждения деревьев наблюдаются в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.