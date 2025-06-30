Плюссу полностью отключат от электричества для устранения последствий непогоды
Плюссу полностью отключат от электричества для устранения последствий непогоды, сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова.
Для проведения работ на линиях электропередачи в Плюссе полностью отключат электричество примерно на час.
«По другим населённым пунктам работы продолжаются, ситуация на контроле руководителей всех уровней», – сообщила глава округа.
Напомним, 29 июня из-за непогоды было отключено электроснабжение в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района, а в Пскове в Финском парке упало дерево. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждения деревьев наблюдаются в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.
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