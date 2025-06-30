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Общество

Новый музей планируют открыть на заводе «Псковский гончар»

Новый музей планируют открыть на заводе «Псковский гончар», рассказал директор предприятия Константин Хлебников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 июня.

Константин Хлебников. Фото: ПАИ

«На самом предприятии уже проводят экскурсии и планируется проведение мастер-классов, для этого оборудовали помещение. Также откроется новый музей, скорее всего, в следующем году, чтобы была полноценная экскурсия по заводу», – отметил гость студии.

Директор предприятия также рассказал, что на заводе выполняют различные индивидуальные заказы. «Из последнего мы создавали изделия для мероприятия в Пушкинских Горах – это был образный барельеф Пушкина на чашках», – сказал Константин Хлебников.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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